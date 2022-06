Cattolica: ragazza violentata dopo la discoteca, arrestato un giovane di 22 anni (Di lunedì 13 giugno 2022) Una ragazza di 20 anni della provincia di Pesaro è stata violentata all’uscita di una discoteca di Cattolica. Per lo stupro è stato arrestato un giovane di 22 anni, incensurato e dipendente di una ditta edile di Vallefoglia. Vi raccomandiamo... Ambra Angiolini e il monologo contro la violenza: "A lavoro per la pace" Stando alle ricostruzioni, riportate anche da TgCom24, i due si erano conosciuti all’interno del locale della riviera romagnola, e al termine della serata, il 22enne avrebbe convinto la vittima a uscire nel parcheggio. Poi, con la forza, l’avrebbe spinta in una stradina laterale vicino alla spiaggia, e lì l’ha violentata. Dal racconto della ... Leggi su diredonna (Di lunedì 13 giugno 2022) Unadi 20della provincia di Pesaro è stataall’uscita di unadi. Per lo stupro è statoundi 22, incensurato e dipendente di una ditta edile di Vallefoglia. Vi raccomandiamo... Ambra Angiolini e il monologo contro la violenza: "A lavoro per la pace" Stando alle ricostruzioni, riportate anche da TgCom24, i due si erano conosciuti all’interno del locale della riviera romagnola, e al termine della serata, il 22enne avrebbe convinto la vittima a uscire nel parcheggio. Poi, con la forza, l’avrebbe spinta in una stradina laterale vicino alla spiaggia, e lì l’ha. Dal racconto della ...

