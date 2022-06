Castel Volturno simbolo del riscatto del Sud, il ruolo della società civile e quello del magistrato: un convegno (Di lunedì 13 giugno 2022) Un convegno che si è svolto presso la scuola forestale dei carabinieri a CastelVolturno, organizzato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con l’Anm (Associazione nazionale magistrati), l’Unione delle Camere Penali Italiane e l’Associazione Advisora. Un dibattito fondamentale in un periodo di riflessione interna per la magistratura, che ha deciso di ripartire da Castel Volturno, territorio che negli anni ha subìto le violenze profuse da una mala gestione del bene pubblico e dalla presenza della criminalità organizzata. Dopo il saluto del comandante della scuola forestale dei carabinieri Donato Monaco, del prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo, del procuratore della Repubblica del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Carmine Renzulli che si è ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 giugno 2022) Unche si è svolto presso la scuola forestale dei carabinieri a, organizzato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con l’Anm (Associazione nazionale magistrati), l’Unione delle Camere Penali Italiane e l’Associazione Advisora. Un dibattito fondamentale in un periodo di riflessione interna per la magistratura, che ha deciso di ripartire da, territorio che negli anni ha subìto le violenze profuse da una mala gestione del bene pubblico e dalla presenzacriminalità organizzata. Dopo il saluto del comandantescuola forestale dei carabinieri Donato Monaco, del prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo, del procuratoreRepubblica del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Carmine Renzulli che si è ...

