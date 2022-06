Cassano su Lukaku: “Ma il Chelsea non era il suo sogno fin da piccolo” (Di lunedì 13 giugno 2022) Cassano SU Lukaku- Antonio Cassano alla Bobo Tv ha detto la sua in maniera davvero importante su un possibile ritorno di Lukaku all’Inter. LE SUE PAROLE “Non lo riprenderei. Lui ha detto che andava nella squadra dei suoi sogni (il Chelsea, ndr), a guadagnare 15 milioni di euro. Adesso, però, a Londra non tocca un pallone e vorrebbe tornare in Italia. Il problema dell’Inter, visto che per Dybala è fatta, è che se prendono Lukaku devono vendere Lautaro. Ripeto, non andrei su Lukaku. Anche perché prima di tutto lo devi pagare, ma poi bisogna vedere la reazione della gente: se fa due gol a partita ok, ma in caso contrario la situazione diventa abbastanza particolare. Lukaku doveva pensarci prima. A questo punto dico: che rimanga al ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 13 giugno 2022)SU- Antonioalla Bobo Tv ha detto la sua in maniera davvero importante su un possibile ritorno diall’Inter. LE SUE PAROLE “Non lo riprenderei. Lui ha detto che andava nella squadra dei suoi sogni (il, ndr), a guadagnare 15 milioni di euro. Adesso, però, a Londra non tocca un pallone e vorrebbe tornare in Italia. Il problema dell’Inter, visto che per Dybala è fatta, è che se prendonodevono vendere Lautaro. Ripeto, non andrei su. Anche perché prima di tutto lo devi pagare, ma poi bisogna vedere la reazione della gente: se fa due gol a partita ok, ma in caso contrario la situazione diventa abbastanza particolare.doveva pensarci prima. A questo punto dico: che rimanga al ...

