Caro carburanti, anche in Germania il taglio delle accise non basta. La maggioranza litiga sulla tassa sugli extraprofitti delle compagnie (Di lunedì 13 giugno 2022) anche in Germania il governo cerca soluzioni per calmierare gli aumenti del costo della vita. Con il recente pacchetto di misure per contrastare l’inflazione è arrivata la riduzione per tre mesi delle accise sul carburante. Ma, esattamente come in Italia, lo sconto fiscale (Tankrabatt) che vale nel complesso 3 miliardi ha portato scarso sollievo agli automobilisti. Da fine maggio i prezzi al distributore sono cresciuti più di quello del greggio. Il ministro dei trasporti, il liberale Volker Wissing, all’unisono con l’opposizione Cdu/Csu chiede che il collega del dicastero di economia e clima Robert Habeck (Verdi) convochi i dirigenti delle industrie petrolifere e ponga i prezzi nel mercato oligopolistico sotto il controllo dell’Ispettorato federale dei cartelli, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022)inil governo cerca soluzioni per calmierare gli aumenti del costo della vita. Con il recente pacchetto di misure per contrastare l’inflazione è arrivata la riduzione per tre mesisul carburante. Ma, esattamente come in Italia, lo sconto fiscale (Tankrabatt) che vale nel complesso 3 miliardi ha portato scarso sollievo agli automobilisti. Da fine maggio i prezzi al distributore sono cresciuti più di quello del greggio. Il ministro dei trasporti, il liberale Volker Wissing, all’unisono con l’opposizione Cdu/Csu chiede che il collega del dicastero di economia e clima Robert Habeck (Verdi) convochi i dirigentiindustrie petrolifere e ponga i prezzi nel mercato oligopolistico sotto il controllo dell’Ispettorato federale dei cartelli, ...

