Caos elezioni a Palermo: "I presidenti di seggio erano tutti alla partita" (Di lunedì 13 giugno 2022) C'è ancora sconcerto intorno alla situazione che si è creata domenica a Palermo, dove un discreto numero di seggi elettorali per le elezioni amministrative e per il referendum sulla giustizia è rimasto inagibile a causa dell'assenza di diversi presidenti e scrutatori. "L'amministrazione comunale ha inviato gli atti alla Procura della Repubblica per ogni azione di competenza finalizzata all'accertamento di responsabilità di natura penale", ha fatto sapere dall'amministrazione comunale di Palermo. Lamorgese "E' gravissimo che a Palermo, senza alcun preavviso, un elevato numero di presidenti di seggio non si sia presentato per l'insediamento, ovvero abbia rinunciato all'incarico, ritardando l'avvio delle operazioni di voto" ha dichiarato ...

