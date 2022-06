Canone Rai, incredibile novità: queste categorie possono beneficiare dell’esenzione (Di lunedì 13 giugno 2022) . E’ importante presentare la domanda entro i limiti stabiliti L’esenzione anche per le categorie indicate non è automatica ma passa attraverso una richiesta ufficiale. Controllate se avete le specifiche per evitare il versamento dei 90 euro annui. Possiamo tranquillamente dire come il Canone Rai non sia L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 13 giugno 2022) . E’ importante presentare la domanda entro i limiti stabiliti L’esenzione anche per leindicate non è automatica ma passa attraverso una richiesta ufficiale. Controllate se avete le specifiche per evitare il versamento dei 90 euro annui. Possiamo tranquillamente dire come ilRai non sia L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

AlexBazzaro : La Rai, per la quale siamo tutti costretti a pagare quel furto chiamato canone, in quanto servizio pubblico sta usa… - giorgio757 : RT @itsmeback_: Ma è normale che la gente deve pagare il canone, e la RAI trasmette il tg in lingua ucraina? - Martina95190659 : RT @itsmeback_: Ma è normale che la gente deve pagare il canone, e la RAI trasmette il tg in lingua ucraina? - BenedettaPetru6 : RT @itsmeback_: Ma è normale che la gente deve pagare il canone, e la RAI trasmette il tg in lingua ucraina? - Labellasospesa : RT @itsmeback_: Ma è normale che la gente deve pagare il canone, e la RAI trasmette il tg in lingua ucraina? -