Canalis pronta al debutto nella kick boxing: “Voglio aiutare lo sport ad avere maggiore spazio” (Di lunedì 13 giugno 2022) nella serata di sabato, sul ring della Reggia di Venaria, l’ex velina Elisabetta Canalis debutterà nella kick boxing partecipando alla ‘Night of kick and Punch’ contro Rachele Muratori. La showgirl, nel corso della conferenza stampa, si è detta contenta: “Sono felice della presenza di tanti giornalisti e fotografi a questa conferenza stampa. Uno dei motivi per cui ho voluto salire sul ring è aiutare la kickboxing ad avere maggiore spazio sui mezzi di comunicazione. Vivo a Los Angeles e quindi so quanta visibilità hanno gli sport da combattimento negli Stati Uniti. Questi atleti meritano di essere famosi a livello nazionale anche in Italia. Ammiro molto la campionessa ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022)serata di sabato, sul ring della Reggia di Venaria, l’ex velina Elisabettadebutteràpartecipando alla ‘Night ofand Punch’ contro Rachele Muratori. La showgirl, nel corso della conferenza stampa, si è detta contenta: “Sono felice della presenza di tanti giornalisti e fotografi a questa conferenza stampa. Uno dei motivi per cui ho voluto salire sul ring èlaadsui mezzi di comunicazione. Vivo a Los Angeles e quindi so quanta visibilità hanno glida combattimento negli Stati Uniti. Questi atleti meritano di essere famosi a livello nazionale anche in Italia. Ammiro molto la campionessa ...

Pubblicità

SardiniaPost : Kick boxing, Canalis pronta al suo primo incontro: “Più spazio per questo sport” #Sardegna - AntonioFantastk : RT @RadioR101: #R101News: dopo tanti allenamenti, è arrivato il momento per #ElisabettaCanalis di salire sul ring ?? - RadioR101 : #R101News: dopo tanti allenamenti, è arrivato il momento per #ElisabettaCanalis di salire sul ring ?? - infoitcultura : Elisabetta Canalis pronta per il grande esordio: per la prima volta sul ring per un incontro di kick boxing - Sport_Fair : Elisabetta Canalis pronta per il grande esordio Il suo primo incontro di #kickboxing si avvicina -