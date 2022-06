Pubblicità

globalistIT : - carlodilonardo : @CarloCalenda Ecco un altro che ha capito ben poco dalle elezioni appena svolte. Canta vittoria sulle macerie di un… -

Globalist.it

In suo nome si consumerà il prossimo scontro in casa Pd: il campo largo non esiste, per scendere in campo alle prossime elezioni politiche il centrosinistra non potrà avere controAzione cone Vicano Sindaco ne hanno 32 per uno, Udc - Autonomi e Partite Iva 22. Le donne ... Infine Nicola Ottaviani (centrodestra), anche luidi due mandati. Dieci anni da ... Calenda protagonista del giorno: alle politiche il centro-sinistra non potrà averlo contro Il leader di Azione ha infatti azzeccato le candidature a Palermo e all’Aquila, ed ha oggettivamente vinto il derby al centro. Mentre il ...Meloni punta a consolidare la leadership di coalizione, mentre Salvini deve preservare la guida della Lega dagli attacchi. Nelle città il peso delle sfide interne al centrodestra ...