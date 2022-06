Calciomercato | Roma Matic nella capitale per le visite mediche

Pubblicità

DiMarzio : #Roma, domani l'arrivo di Nemanja #Matic - DiMarzio : #Calciomercato I @OfficialASRoma, #Matic è arrivato in Italia - DiMarzio : #Roma, #Mourinho resta: il #PSG punta #Galtier - notiziasportiva : #Calciomercato mollato gratis, scontro Lazio-Roma “epic”: decisione imminente - francesco_c_69 : RT @MercatoAsRoma1: #Matic è atterrato a #Roma. Benvenuto Nemanja???? #calciomercato #AsRoma #Mourinho #CalciomercatoRoma #Transfers -

Il 33enne serbo sarà presto un nuovo giocatore della, dopo le visite mediche di rito, a Villa Stuart, e la firma del contratto che lo legherà al club giallorosso. Matic arriva a parametro zero, ...Proposto ai giallorossi, il classe '96 è valutato 7 milioni di euro e verrebbe preso in considerazione come alternativa a D avide Frattesi , altro profilo seguito da vicino dallae decisamente ...Il 33enne serbo sarà presto un nuovo giocatore del club giallorosso.ROMA (ITALPRESS) - E' sbarcato questa mattina all'aeroporto di Ciampino, ...La nouvelle vague del calcio italiano, quella reclutata a mitraglia da Mancini scandagliando tutte le serie italiane, ribalta qualche stereotipo sulle nuove generazioni incapaci di rischiare e di impe ...