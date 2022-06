Calciomercato | Petagna nel mirino della Salernitana

Pubblicità

NapoliNapoli,verso l'addio Uno dei nomi in uscita, come riporta Il Mattino , è quello di Andreache ha giocato poco nell'ultima stagione ma ha comunque diversi ...C'è da fare spazio ai nuovi arrivi con l'uscita di scena di qualche seconda linea come per esempio Ounas e. Sì, sono queste le ore in cui il ds Giuntoli deve sistemare per prima cosa Ounas che ha richieste numerose in serie A (ci sono il Torino, il Monza e la Cremonese) e che il Napoli vuole dare ...ForzAzzurri.net - Andrea Petagna avrebbe suscitato l'interesse della Salernitana, che si fa sentire per quanto riguarda la trattativa. Il calciomercato ormai è nel pieno ...La Sampdoria rifonderà la squadra e il nome di Andrea Petagna piace da tempo alla dirigenza blucerchiata, l’attaccante classe ’95 del Napoli quasi sicuramente lascerà Castel Volturno visto lo scarso m ...