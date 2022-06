Calciomercato Milan, vicina la chiusura per Renato Sanches: quando si firma (Di lunedì 13 giugno 2022) Il Milan, dopo aver perso Franck Kessie a parametro zero, deve correre ai ripari e cercare un sostituto che possa reggere il peso dell’eredità del centrocampista ivoriano, che, nelle ultime due stagioni e mezzo, è stato un vero e proprio pilastro dell’undici rossonero. Paolo Maldini e Frederic Massara, hanno visto in Renato Sanches il profilo giusto per sostituire Kessie. La trattativa con il Lille è risultata molto complicata, ma finalmente, sembra che la fumata bianca sia davvero ad un passo. Renato Sanches Milan Stando a quanto riportato da Sky Sport, la prossima settimana ci saranno altri contatti tra il Milan e il club francese. Il colpo Renato Sanches, dovrebbe chiudersi dopo i rinnovi ormai imminenti di Maldini e ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 giugno 2022) Il, dopo aver perso Franck Kessie a parametro zero, deve correre ai ripari e cercare un sostituto che possa reggere il peso dell’eredità del centrocampista ivoriano, che, nelle ultime due stagioni e mezzo, è stato un vero e proprio pilastro dell’undici rossonero. Paolo Maldini e Frederic Massara, hanno visto inil profilo giusto per sostituire Kessie. La trattativa con il Lille è risultata molto complicata, ma finalmente, sembra che la fumata bianca sia davvero ad un passo.Stando a quanto riportato da Sky Sport, la prossima settimana ci saranno altri contatti tra ile il club francese. Il colpo, dovrebbe chiudersi dopo i rinnovi ormai imminenti di Maldini e ...

