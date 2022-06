Calciomercato Milan – Offerta al Brugge per De Ketelaere: le ultime (Di lunedì 13 giugno 2022) Il Milan si sarebbe avvicinato a Charles De Ketelaere, obiettivo rossonero in questo Calciomercato, con una prima Offerta al Club Brugge Leggi su pianetamilan (Di lunedì 13 giugno 2022) Ilsi sarebbe avvicinato a Charles De, obiettivo rossonero in questo, con una primaal Club

Pubblicità

Gazzetta_it : Milan avanti per #DeKetelaere: pronti 40 milioni e un ruolo da star - calciomercatoit : #Milan, il #Liverpool pensa a #Tonali: possibile proposta da 50 milioni #calciomercato - cmdotcom : #Milan, non solo lo scudetto: ora Pioli ha la rosa più ricca della Serie A. #Juve e #Inter inseguono… - Gazzettino : Calciomercato: Milan, scatto per De Ketelaere, stallo Ruiz per il Napoli. Ufficiali Haaland al City e Nunez al Live… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan – Offerta al @ClubBrugge per #DeKetelaere: le ultime #ACMilan #Milan #SempreMilan -