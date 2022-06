Calciomercato Milan – ‘Il Tempo’ | “Offerti 35 milioni per Zaniolo”

Pubblicità

Gazzetta_it : Milan avanti per #DeKetelaere: pronti 40 milioni e un ruolo da star - calciomercatoit : #Milan, il #Liverpool pensa a #Tonali: possibile proposta da 50 milioni #calciomercato - cmdotcom : #Milan, non solo lo scudetto: ora Pioli ha la rosa più ricca della Serie A. #Juve e #Inter inseguono… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan – @tempoweb : “Offerti 35 milioni per #Zaniolo” #ACMilan #Milan #SempreMilan - fcin1908it : Libero - Dybala-Inter, entro domani l'incontro decisivo. Bremer? Il Milan si fa sotto -

La rosa vale 522,4 milioni Intanto, si capisce perché Cardinale al Financial Times abbia dichiarato quanto Maldini sia centrale per il. Il portale specializzato Transfermarkt ha stimato il ...Commenta per primo In casaè tornato di moda il nome di Marco Asensio per il ruolo di trequartista. Il calciatore spagnolo del Real Madrid è da tempo un obiettivo dei rossoneri: nonostante non fosse un titolare fisso, in ...Sassuolo e Fantacalcio: cosa cambia con Alvarez Augustin Alvarez appetibile al Fantacalcio Molto, se non tutto, dipende dal futuro di Scamacca: l'ex Psv piace molto a Milan e Psg e potrebbe essere c ...Sono giorni febbrili quelli che stanno vivendo i tifosi rossoneri in attesa di sapere le mosse ufficiali di mercato da parte della dirigenza del Diavolo: i dirigenti Massara e Maldini sono seduti in p ...