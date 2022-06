Calciomercato Milan – De Ketelaere, pronti 40 milioni e ruolo da star (Di lunedì 13 giugno 2022) Charles De Ketelaere è il principale obiettivo di Calciomercato del Milan per la trequarti. Paolo Maldini vuole tentare il tutto per tutto Leggi su pianetamilan (Di lunedì 13 giugno 2022) Charles Deè il principale obiettivo didelper la trequarti. Paolo Maldini vuole tentare il tutto per tutto

Pubblicità

calciomercatoit : #Milan, il #Liverpool pensa a #Tonali: possibile proposta da 50 milioni #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | Incontro nei prossimi giorni per il futuro di #Ibrahimovic. Vanno avanti a fuoco lento i contatti… - DiMarzio : #Calciomercato | Il @NUFC spinge per #Botman: il #Milan resta in contatto ma l'affare si complica. La situazione - forzaroma : Milan su Zaniolo, l’offerta non basta #ASRoma #Calciomercato - milansette : Milan, inizia una settimana importante: attesi i primi colpi di calciomercato #acmilan #rossoneri -