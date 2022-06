Calciomercato Milan – Brahim Díaz in rossonero per un’altra stagione (Di lunedì 13 giugno 2022) Brahim Díaz non lascerà il Milan in questa sessione estiva di Calciomercato. Sarà rispettato il prestito biennale dal Real Madrid. Il punto Leggi su pianetamilan (Di lunedì 13 giugno 2022)non lascerà ilin questa sessione estiva di. Sarà rispettato il prestito biennale dal Real Madrid. Il punto

Pubblicità

Gazzetta_it : Milan avanti per #DeKetelaere: pronti 40 milioni e un ruolo da star - calciomercatoit : #Milan, il #Liverpool pensa a #Tonali: possibile proposta da 50 milioni #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | Incontro nei prossimi giorni per il futuro di #Ibrahimovic. Vanno avanti a fuoco lento i contatti… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - @Brahim in rossonero per un'altra stagione - #ACMilan #Milan #SempreMilan #BrahimDiaz #Brahim #… - calciomercatoit : #Milan, #Ancelotti da' il via libera a #Maldini per #Asensio: scatto sulla #Juventus #calciomercato -