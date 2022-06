Calciomercato Juventus, regalo Champions Roma: Mou sfida Allegri (Di lunedì 13 giugno 2022) E secondo quanto riportato dal quotidiano free Leggo, nella sua edizione Romana, Tiago Pinto direttore dell'area tecnica dei giallorossi, avrebbe messo nel mirino un uomo che la Bild, qualche giorno ... Leggi su juvelive (Di lunedì 13 giugno 2022) E secondo quanto riportato dal quotidiano free Leggo, nella sua edizionena, Tiago Pinto direttore dell'area tecnica dei giallorossi, avrebbe messo nel mirino un uomo che la Bild, qualche giorno ...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Giorgio #Chiellini ha liberato l'armadietto alla Continassa. L'ormai ex capitano della #Juventus si trasferirà negl… - GiovaAlbanese : #Juventus | Il #Lecce si muove per il prestito di #Frabotta, che non sarà riscattato dall'#HellasVerona. Si era inf… - DiMarzio : #Juve, sempre vivo l'interesse per David #Neres: anche il #Benfica sul giocatore - sportli26181512 : Pogba pronto a tornare alla Juve VIDEO: Obiettivo Juventus: Paul Pogba. - TUTTOJUVE_COM : Calciomercato, il Milan cerca il colpo Zaniolo: in quota rossoneri favoriti davanti alla Juventus per il gialloross… -