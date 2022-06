Calciomercato Juve: cresce il pessimismo per Di Maria (Di lunedì 13 giugno 2022) . Il Fideo pronto a dire di no alla squadra bianconera Secondo Matteo Moretto di Relevo, Angel Di Maria avrebbe deciso di dire no alla Juventus. Barcellona e Benfica attente alla situazione. Il fronte bianconero sembrerebbe essersi raffreddato negli ultimi giorni per volontà dello stesso giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 giugno 2022) . Il Fideo pronto a dire di no alla squadra bianconera Secondo Matteo Moretto di Relevo, Angel Diavrebbe deciso di dire no allantus. Barcellona e Benfica attente alla situazione. Il fronte bianconero sembrerebbe essersi raffreddato negli ultimi giorni per volontà dello stesso giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

