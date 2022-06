Calciomercato Juve, beffa per Agnelli: affare bloccato, il club ha detto ‘no’ (Di lunedì 13 giugno 2022) Il giovane giocatore è nel mirino della Juve, ma anche della Premier League: il suo club però rispedisce le offerte ai mittenti Il Calciomercato sta entrando sempre più nel vivo, con l’apertura ufficiale che si avvicina più attesa che mai, e la Juventus non vuole farsi trovare impreparata. Ha perciò già provato a muoversi per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 13 giugno 2022) Il giovane giocatore è nel mirino della, ma anche della Premier League: il suoperò rispedisce le offerte ai mittenti Ilsta entrando sempre più nel vivo, con l’apertura ufficiale che si avvicina più attesa che mai, e lantus non vuole farsi trovare impreparata. Ha perciò già provato a muoversi per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Juve, sempre vivo l'interesse per David #Neres: anche il #Benfica sul giocatore - Gazzetta_it : Ufficiale: Zauli lascia l'Under23, allenerà il SudTirol in serie B - Gazzetta_it : #Vlahovic: 'Ho lo stesso dna della Juve. Per questo non penso ad altri club' - serieAnews_com : ?? #Juventus, l'assalto a #Udogie si complica: l'#Udinese ha detto 'no' anche al #Tottenham di #Conte - ZonaBianconeri : RT @Riccardo_Man: Fabrizio Romano: è previsto un incontro con la società per Berardi alla Juve. Bene ma non benissimo. #Calciomercato #Juve… -