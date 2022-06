Calciomercato | Amiri | dopo il Genoa ancora Italia nel suo futuro? Fiorentina e Verona…

Pubblicità

TuttoHellasVer1 : Mercato Verona: Amiri può restare in Italia, sul giocatore Hellas e Fiorentina - calciomercatogp : Amiri, tornato al Bayer Leverkusen dopo il prestito al Genoa, potrebbe rimanere in Italia. Piace infatti a Hellas V… - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Calciomercato Verona: con Amiri più di un sondaggio - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Calciomercato Verona: con Amiri più di un sondaggio - fantapazzcom : Gasperini, Gotti, Scamacca, Di Maria, Skriniar, Diedhiou, Okoli, Cragno, Sissoko, Amiri: tutte le news. -

Via per fine prestito anche, Piccoli e Calafiori . Su Hernani (obbligo di riscatto) ci sono sirene brasiliane, mentre trattenere Ostigard è difficile, con le offerte che stanno arrivando al ...Idem per, Piccoli e Calafiori (prestiti). Su Hernani (obbligo di riscatto) ci sono sirene brasiliane, mentre trattenere Ostigard è difficile, con le offerte che stanno arrivando al Brighton ... Calciomercato: Amiri, dopo il Genoa ancora Italia nel suo futuro L'Hellas Verona si è mossa per Nadiem Amiri, jolly offensivo che ha giocato la seconda parte della scorsa stagione con il Genoa e che è rientrato al Bayer Leverkusen dopo il prestito. Secondo La Gazze ...Il progetto-Genoa, perché di questo si tratta, non s’è interrotto, anche se la retrocessione ha comportato e comporterà nelle prossime settimane un’inevitabile correzione di rotta, ma mantenendo l’ide ...