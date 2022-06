Calcio: Van Basten boccia Messi, 'giocatore magnifico ma senza personalità' (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. - (Adnkronos) - "Anche Messi è un giocatore magnifico, però Maradona ha sempre avuto più personalità in una squadra. Messi non è quello che si mette davanti per andare in guerra". L'ex attaccante di Ajax e Milan Marco Van Basten si esprime così su Lionel Messi. "I tre più grandi giocatori della storia, per me, sono Pelé, Maradona e Cruyff -prosegue il tre volte pallone d'oro a France Football-. Da bambino volevo essere come Johan, era mio amico e mi manca. Anche Pelé e Maradona erano incredibili e non dimentico Cristiano Ronaldo, Platini o Zidane". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. - (Adnkronos) - "Ancheè un, però Maradona ha sempre avuto piùin una squadra.non è quello che si mette davanti per andare in guerra". L'ex attaccante di Ajax e Milan Marco Vansi esprime così su Lionel. "I tre più grandi giocatori della storia, per me, sono Pelé, Maradona e Cruyff -prosegue il tre volte pallone d'oro a France Football-. Da bambino volevo essere come Johan, era mio amico e mi manca. Anche Pelé e Maradona erano incredibili e non dimentico Cristiano Ronaldo, Platini o Zidane".

Pubblicità

sportli26181512 : Van Basten: 'Messi senza personalità. Pelè, Maradona e Cruyff i migliori': Intervistato da France Football, l'ex ca… - sportface2016 : #VanBasten: '#Messi? Poca personalità rispetto a #Maradona: con lui non andrei in guerra' - ch24news : ?? #Albania ??? @R_MarcoGe 'Una grande cosa sarebbe vedere alla guida della Nazionale dell' Albania un allenatore com… - R_MarcoGe : Una grande cosa sarebbe vedere alla guida della Nazionale dell' Albania un allenatore come John Van't Schip, la sua… - Luxgraph : Van Basten silura Messi: 'Manca di personalità, Maradona altro livello' -