Calcio | Roma | è il giorno di Matic

(Di lunedì 13 giugno 2022), 13 giu. (Adnkronos) - E' arrivato aquesta mattina Nemanja. Il centrocampista, voluto fortemente dal tecnico giallorosso José Mourinho, che l'ha già allenato al Chelsea e Manchester United, è arrivato all'aeroporto di Ciampino, con un volo privato. Autografi e foto di rito con i tifosi che lo attendevano in aeroporto, ora si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart per poi fare tappa a Trigoria per la firma sul contratto, un annuale da 3,5 mln circa più bonus e l'opzione per il secondo anno. All'arrivo in clinica, il centrocampista, in inglese, si è limitato a dire: "Sono felice".