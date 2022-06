Calcio: Pirlo 'Importante ricominciare dopo un anno di stop' (Di lunedì 13 giugno 2022) "Il Fatih Karagumruk è l'avventura ideale per la mia carriera". ISTANBUL (TURCHIA) - "Sono un amante del Calcio. Quindi, ho sempre seguito i campionati esteri, come quello turco In più ho visto c'... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) "Il Fatih Karagumruk è l'avventura ideale per la mia carriera". ISTANBUL (TURCHIA) - "Sono un amante del. Quindi, ho sempre seguito i campionati esteri, come quello turco In più ho visto c'...

Pubblicità

apetrazzuolo : KARAGUMRUK - Pirlo: 'Per me l'importante è ripartire' - napolimagazine : KARAGUMRUK - Pirlo: 'Per me l'importante è ripartire' - Luxgraph : Karagumruk, Pirlo si presenta: 'Dopo un anno era importante ripartire' - ETGazzetta : La nuova vita di Pirlo: 'Tanti contatti, volevo ripartire. Questa è la scelta ideale' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Pirlo al Karagumruk, 'l'importante è ripartire' L'ex di Juve e Milan è il nuovo allenatore della squadra turca -