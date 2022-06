(Di lunedì 13 giugno 2022) Ascoli, 13 giu. - (Adnkronos) - Basta un pareggio per consolidare il primo posto del girone e volare all'Europeo. Gli ultimi novanta minuti, i più importanti, i più delicati, l'Under 21 li gioca domani pomeriggiola Repubblica d'allo stadio “Del Duca” di Ascoli (ore 17.30, diretta Rai2) dove gli Azzurrini tornano a 50 anni di distanza dall'ultimo indisputato dalla squadra allora allenata da Azeglio Vicini, il 23 febbraio 1972 amichevole vinta dalla Jugoslavia 2-1. Il trittico di gare di giugno si chiude con l'inforse più difficile, ma, dopo la vittoriail Lussemburgo e il pareggio con la Svezia, stavolta l'Italia non può fallire il secondo match point per il viaggio in Romania e Georgia. Attualmente l'Under ha la certezza matematica del secondo posto del girone, ma a ...

Pubblicità

TV7Benevento : Calcio: Nicolato, 'nessun calcolo, contro l'Irlanda puntiamo solo a vincere' - - zazoomblog : Calcio Italia-Irlanda U21: Paolo Nicolato ha le idee chiarissime. “Conta solo vincere” - #Calcio #Italia-Irlanda… - CORNERNEWS24 : #Calcio - U.21: Nicolato 'con Irlanda nessun calcolo, solo vincere' 'Andiamo a prenderci quello che abbiamo ampiamente meritato' - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: U.21. Nicolato 'Non raccolto abbastanza per quanto fatto' - Luxgraph : Italia U21, Nicolato: 'Con l'Irlanda prendiamoci ciò che meritiamo' -

All'Under 21 di Paoloserve un punto, contro l' Irlanda , per timbrare il visto europeo: Italia - Irlanda (d'inzio alle 17.30) andrà in onda in diretta su Rai 2 a partire dalle 17.15, ...... come nelle palle inattive dove hanno fatto molti gol e dove sono molto pericolosi, cercheremo di non arrivare all'ultima mezz'ora della partita con un risultato che sia in bilico - spiega...Ascoli, 13 giu. - (Adnkronos) - Basta un pareggio per consolidare il primo posto del girone e volare all Europeo. Gli ultimi novanta minuti, i più importanti, i più delicati, l Under 21 li ...Per staccare il pass dei Campionati Europei non bisognerà fare calcoli. Parola di Paolo Nicolato. Il selezionatore della Nazionale azzurra Under 21 di calcio ha parlato in conferenza stampa della part ...