Calcio Napoli | senza rinnovo Fabian fuori rosa come Milik e Koulibaly no | ecco il perché

(Di lunedì 13 giugno 2022) Ilè orientato ad avere due atteggiamenti diversi per provare a risolvere gli spinosi casi dei rinnovi diruiz e, con il primo che rischia di restare in tribuna per tutta la stagione. In casac’è da sciogliere il nodo rinnovi. Con alcuni elementi che il club azzurro vorrebbe

Pubblicità

cn1926it : Il #Napoli ricorda la sua terza #CoppaItalia: 35 anni fa la vittoria contro l’#Atalanta - Luxgraph : Inter: Dybala e Mkhitaryan, ecco gli annunci - napolipiucom : Tifosi napoletani razzisti, Zaccone tira in ballo Comune e Napoli calcio #ilgiornale #Koulibaly #napoli… - Luxgraph : Dramma Sampdoria: muore Samuele Micarelli, figlio del collaboratore di Giampaolo - NapoliFCNews : Olivera, l’agente: “Ha voluto Napoli a tutti i costi” #ForzaNapoliSempre #SSCN #AvantiNapoli -

CalcioNapoli24

... Satriano ha giocato solo due spezzoni nella prima parte di stagione con l'Inter (contro Genoa e Cagliari), oltre a una manciata di minuti con Atalanta e. A gennaio il prestito al Brest: ...pronto a fare l'offerta giusta a Cairo se Koulibaly volerà verso altri lidi. Certo dovrà fare in fretta.su Bremer in caso di addio di Koulibaly Inter (se vende Skriniar), Milan (se ... Nuovo Napoli, rifondazione Spalletti: ecco come giocherà la sua squadra Dopo la vittoria del campionato regionale Under 17 di calcio a 5 il Napoli Calcetto si è aggiudicato il girone interregionale vincendo le tre partite contro Basilicata Calabria e Sicilia. Ora i ...Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato la chiusura di un accordo pluriennale con AC Monza, che ha recentemente ottenuto la promozione in Seria A per la prima volta nella storia del club. Kona ...