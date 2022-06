Calcio: Mancini, 'Insigne ancora in Nazionale? Dipende da come starà, è un grande giocatore' (Di lunedì 13 giugno 2022) Moenchengladbach, 13 giu. -(Adnkronos) - "Dipenderà come starà, in questi anni ci ha dato tanto, è un grande giocatore, vedremo quello che succede nel campionato americano". Lo dice il ct della Nazionale Roberto Mancini in merito al futuro in maglia azzurra di Lorenzo Insigne, dopo il suo passaggio dal Napoli al Toronto. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Moenchengladbach, 13 giu. -(Adnkronos) - "rà, in questi anni ci ha dato tanto, è un, vedremo quello che succede nel campionato americano". Lo dice il ct dellaRobertoin merito al futuro in maglia azzurra di Lorenzo, dopo il suo passaggio dal Napoli al Toronto.

