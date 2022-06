Calcio: Mancini, 'fin qui un buon lavoro sui giovani ma c'è tanto ancora da fare' (Di lunedì 13 giugno 2022) Moenchengladbach, 13 giu. -(Adnkronos) - "Pensavo che i ragazzi potessero fare un po' più di fatica, avevano giocato poco insieme. Mi è piaciuta la personalità avuta dai più giovani. Abbiamo fatto un buon lavoro ma c'è da fare tanto. Quando saremo dominanti, come con l'altra squadra, e fluidi in fase realizzativa saremo un passo in avanti. Ci sono tante cose buone però". Lo dice il ct dell'Italia Roberto Mancini in conferenza stampa alla vigilia della partita di Nations League contro la Germania. "Credo che domani metterò giocatori freschi. È l'ultima e non è facile. In questi 25 giorni insieme la cosa più importante è che i più giovani si sono allenati con calciatori più esperti. Possono essere migliorati a livello di personalità", ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Moenchengladbach, 13 giu. -(Adnkronos) - "Pensavo che i ragazzi potesseroun po' più di fatica, avevano giocato poco insieme. Mi è piaciuta la personalità avuta dai più. Abbiamo fatto unma c'è da. Quando saremo dominanti, come con l'altra squadra, e fluidi in fase realizzativa saremo un passo in avanti. Ci sono tante cosee però". Lo dice il ct dell'Italia Robertoin conferenza stampa alla vigilia della partita di Nations League contro la Germania. "Credo che domani metterò giocatori freschi. È l'ultima e non è facile. In questi 25 giorni insieme la cosa più importante è che i piùsi sono allenati con calciatori più esperti. Possono essere migliorati a livello di personalità", ...

Pubblicità

TV7Benevento : Calcio: Mancini, 'fin qui un buon lavoro sui giovani ma c'è tanto ancora da fare' - - SciabolataFFP : In questi giorni si è parlato tanto delle condizioni in cui versa il calcio italiano, così chiuso verso l'idea di l… - sportli26181512 : Non solo #Gatti: cosa insegna la nuova #Italia di Mancini alla A: Il neojuventino è soltanto l'ultimo dei giocatori… - sportli26181512 : Mancini cambia l'Italia: squadra 'verticale' per Immobile - BetItaliaWeb : ??????Pronostici Nations League Germania-Italia del 14 giugno. Quote, formazioni e scommesse, azzurri sfavoriti Il 1… -