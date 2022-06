Calcio | Malagò | ' 9% share tv per Palermo-Padova è impressionante

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Ho parlato con il presidente della Lega Pro Ghirelli: il 9% diin chiaro per la finale dei play-off di Lega Pro è un dato, specialmente perché andrà aggiunto il satellitare e perché in un contesto di una città dove qualcuno doveva ancora andare a votare". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanniparlando del dato ottenuto dalla Rai per la finale dei play-off di serie C tra. "Faccio un assist al presidente Balata. Il campionato cadetto avrà, Genoa, Parma, Venezia, Bari, Cagliari e Brescia. Non voglio mancare di rispetto alle altre squadre ma questo per dire che tra le piazze di Serie B ci saranno molti capoluoghi di regione e club che hanno militato a lungo in Serie A con una lunga storia calcistica", ha ...