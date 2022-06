Calcio, Italia-Irlanda U21: Paolo Nicolato ha le idee chiarissime. “Conta solo vincere” (Di lunedì 13 giugno 2022) Per staccare il pass dei Campionati Europei non bisognerà fare calcoli. Parola di Paolo Nicolato. Il selezionatore della Nazionale azzurra Under 21 di Calcio ha parlato in conferenza stampa della partita contro l’Irlanda, in programma domani, martedì 14 giugno, alle ore 17:30, presso lo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno. Con una vittoria o con un pareggio gli azzurri si qualificherebbero ufficialmente per la rassegna continentale del 2023, ma il coach vuole solo un risultato. La vittoria: “Nessun calcolo è possibile contro l’Irlanda. Noi cercheremo di non arrivare alla fine della partita con un risultato in bilico – ha detto Nicolato – Sarà una partita difficile, ma noi punteremo solo a vincere, anche se ci basterebbe un ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) Per staccare il pass dei Campionati Europei non bisognerà fare calcoli. Parola di. Il selezionatore della Nazionale azzurra Under 21 diha parlato in conferenza stampa della partita contro l’, in programma domani, martedì 14 giugno, alle ore 17:30, presso lo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno. Con una vittoria o con un pareggio gli azzurri si qualificherebbero ufficialmente per la rassegna continentale del 2023, ma il coach vuoleun risultato. La vittoria: “Nessun calcolo è possibile contro l’. Noi cercheremo di non arrivare alla fine della partita con un risultato in bilico – ha detto– Sarà una partita difficile, ma noi punteremo, anche se ci basterebbe un ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Pioli is on... Ferie: tra cori, selfie e mare, le vacanze del mister - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #10giugno 1934 l'Italia vince il suo primo campionato mondiale di calcio. La finale si svolge a… - GaetanoB14 : @SecolodItalia1 Come Palermitano gioisco 2 volte: finalmente una persona seria a governare una delle città più stra… - f1globulirossi : @Luigi201262 @dgiorgio73 @ugomagri @OGiannino @mattiafeltri @beppesevergnini @CucchiRiccardo @FBiasin Del basket la… - summo_t : RT @CristinaMolendi: L’Italia è un paese nel quale non cambierà mai nulla. Il calcio, il mare, il menefreghismo, l’apatia, la superficialit… -