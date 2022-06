Cagliari, Di Marzio: “Keita si svincolerà, due club turchi su di lui” (Di lunedì 13 giugno 2022) Cagliari DI Marzio Keita – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, sul proprio profilo ufficiale, sul futuro di Keita Baldé del Cagliari. Ecco quanto affermato sul futuro del senegalese. “Finirà dopo solo un anno l’avventura di Keita Baldé al Cagliari. L’attaccante classe 1995 è arrivato in Sardegna lo scorso anno a titolo definitivo dal Monaco, sottoscrivendo un accordo di un anno con opzione per le due stagioni successive. Con la retrocessione in Serie B del club rossoblù, però, Keita Baldé sarà libero – come da clausola presente nel contratto – a partire dal 30 giugno da ogni vincolo contrattuale con il Cagliari. Il calciatore potrà così ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 13 giugno 2022)DI– Gianluca Di, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, sul proprio profilo ufficiale, sul futuro diBaldé del. Ecco quanto affermato sul futuro del senegalese. “Finirà dopo solo un anno l’avventura diBaldé al. L’attaccante classe 1995 è arrivato in Sardegna lo scorso anno a titolo definitivo dal Monaco, sottoscrivendo un accordo di un anno con opzione per le due stagioni successive. Con la retrocessione in Serie B delrossoblù, però,Baldé sarà libero – come da clausola presente nel contratto – a partire dal 30 giugno da ogni vincolo contrattuale con il. Il calciatore potrà così ...

Pubblicità

yutomanga : RT @NonSoloJuve: ??”La notizia di oggi riguarda l’inter: con il Cagliari quasi raggiunto accordo per Bellanova. E mercoledì l’inter avrà inc… - NonSoloJuve : ??”La notizia di oggi riguarda l’inter: con il Cagliari quasi raggiunto accordo per Bellanova. E mercoledì l’inter a… - TuttoCagliari : Di Marzio: 'È finita tra Keita e il Cagliari. Il motivo? Una clausola per la retrocessione' - noiverinteristi : Di Marzio - Lunedì l'Inter vedrà il Cagliari per per provare a definire l'arrivo di Bellanova. - the_cloud___ : RT @NonSoloJuve: NOTIZIA DI DI MARZIO SULLA JUVE ??”Contatto Cagliari-Juve per Di Pardo.” [Di Marzio, Sky] -