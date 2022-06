Cade da un ponteggio a Mantova, 30enne muore sul lavoro. Era residente a Verona (Di lunedì 13 giugno 2022) Aveva origini brasiliane ed era residente a Verona, il 30enne morto sul lavoro a Mantova questa mattina, 13 giugno. Il suo nome, riportato dalla Gazzetta di Mantova , è Alexandro Tonn Loose ed era un operaio che proprio questa mattina aveva cominciato i lavori di ristrutturazione alla facciata di un condominio di Via Salandri, nella zona ... Leggi su veronasera (Di lunedì 13 giugno 2022) Aveva origini brasiliane ed era, ilmorto sulquesta mattina, 13 giugno. Il suo nome, riportato dalla Gazzetta di, è Alexandro Tonn Loose ed era un operaio che proprio questa mattina aveva cominciato i lavori di ristrutturazione alla facciata di un condominio di Via Salandri, nella zona ...

