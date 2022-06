Burkina Faso | attacco contro villaggio | almeno 100 morti

Leggi su italiasera

(Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Un centinaio di civili sono stati uccisi in unarmatoildi Seytenga nel nord del, vicino alla frontiera col Niger. Lo riferiscono diversi testimoni, ma il bilancio non è ancora confermato da fonti ufficiali. Dopo l’, avvenuto nella notte fra sabato e domenica, i sopravvissuti sono fuggiti verso il vicinodi Dori, a 47 km di distanza. Le autorità ha inviato sul posto forze di sicurezza per proteggere la popolazione e chiarire i contorni dell’. Al momento non sono chiare le responsabilità dell’eccidio, riferisce un portavoce del governo. Secondo testimoni citati da radio France Inter, era da diversi giorni che bande armate minacciavano la popolazione dell’area di Seytenga. ...