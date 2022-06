(Di lunedì 13 giugno 2022) l’Inter non è più così vicina a, difensore in vendita dl Torino. Ilcicome possibile sostituto di Koulibaly. Secondo le ultime notizie gli ingaggi di Dybala e l’acquisto di Lukaku fa scivolare molto indietro il difensore brasiliano. Difensore che arriverebbe all’Inter solo se dovesse essere ceduto Skriniar. Marotta ha messo tutti in vendita e non riesce ancora a chiudere gli affari che si era prefissato, eppure l’Inter sembra che sia già in rampa di lancio. La marcia indietro dell’Inter perfa capire quanto sia complicato fare quadrare i conti e fare un mercato di livello. Intanto iltiene costantemente monitorato. In caso di cessione di Koulibaly, il club azzurro farebbe più di un pensiero al difensore brasiliano valutato 40 milioni di euro, ...

Pubblicità

napolipiucom : Bremer si allontana dall'Inter, il Napoli ci pensa #Bremer #calciomercatonapoli #Inter #ForzaNapoliSempre… - STnews365 : Milan, proseguono le grandi manovre in difesa. Botman si allontana sempre più, Bremer è vicino all'Inter, e dunque… - OnorioFerraro : Vaganti a Sky Sport allontana #Bremer dall’#Inter: “È una possibilità, ma dire che sono vicini è esagerato.”… - infoitsport : Mercato Milan, Botman si allontana. I rossoneri virano su Bremer - CalcioPillole : Mercato #Milan, #Botman si allontana dopo l'offerta del Newcastle. I rossoneri virano su #Bremer. -

...già in rosa Dybala e altri mille nomi di difensori sconosciuti ai più oltre ai volti noti di... ma prendo anche le distanze da ogni minima voce che accosta odal pranzo alla cena un ...Per la difesa sisensibilmente Sven Botman, mentre acquista sempre più piede il nome di Gleisondel Torino , conteso anche dall'Inter . Per il centrocampo, dove dovrà essere ...l'Inter non è più così vicina a Bremer, difensore in vendita dl Torino. Il Napoli ci pensa come possibile sostituto di Koulibaly.L'Inter non molla Gleison Bremer, nonostante che l'interesse di Tottenham, e adesso del Napoli, abbiano fatto lievitare il suo prezzo. Per i nerazzurri Bremer sarebbe il prescelto ...