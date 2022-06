Borsa | Europa e Milano - 2 | 3% male dopo Wall street

Pubblicità

Resta violenta la corrente di vendite in Piazza Affari e sulle principali Borse europee dopo l'avvio molto pesante di Wall street: Amsterdam è lapeggiore ine cede il 2,6% dopo aver toccato una perdita di tre punti percentuali, seguita da Parigi e Milano in calo del 2,3%. Sui due punti percentuali il ribasso di Francoforte e ...I Club, all'unanimità, hanno approvato il contributo per il triennio 2021 " 2024 a favore delle Società partecipanti all'League e alla Conference League. È stato inoltre deciso, stante la ...Resta violenta la corrente di vendite in Piazza Affari e sulle principali Borse europee dopo l'avvio molto pesante di Wall street: Amsterdam è la Borsa peggiore in Europa e cede il 2,6% dopo aver tocc ...I mercati girano la boa di metà seduta ancora in un clima pessimo e molto nervoso: le Borse europee cedono ancora pesantemente dopo che la scorsa è stata la peggiore settimana dall'ottobre 2020, i tit ...