Bonus assunzioni, come funziona l’esonero contributivo per turismo e terme (Di lunedì 13 giugno 2022) Arrivano le istruzioni per il Bonus assunzioni nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lo sgravio Covid-19 previsto per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. Le istruzioni per la fruizione sono contenute nella circolare Inps n. 67 del 10 giugno 2022, dopo l’autorizzazione arrivata dall’Unione Europea con lo sblocco dei fondi. Esonero contributi turismo e terme, di cosa si tratta L’agevolazione è prevista dall’articolo 4 del Decreto Sostegni ter, che ripropone lo sgravio dal pagamento dei contributi introdotto dal dl Agosto, per sostenere uno dei comparti che aveva maggiormente subito gli effetti negativi della pandemia. l’esonero consiste in una riduzione dei contributi ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 13 giugno 2022) Arrivano le istruzioni per ilnei settori dele degli stabilimenti termali, lo sgravio Covid-19 previsto per lea tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. Le istruzioni per la fruizione sono contenute nella circolare Inps n. 67 del 10 giugno 2022, dopo l’autorizzazione arrivata dall’Unione Europea con lo sblocco dei fondi. Esonero contributi, di cosa si tratta L’agevolazione è prevista dall’articolo 4 del Decreto Sostegni ter, che ripropone lo sgravio dal pagamento dei contributi introdotto dal dl Agosto, per sostenere uno dei comparti che aveva maggiormente subito gli effetti negativi della pandemia.consiste in una riduzione dei contributi ...

