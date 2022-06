Bolt manda in tilt Neville e Carragher | l’ex velocista è immarcabile | il labiale dell’ex Liverpool | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 13 giugno 2022) Usainsi conferma in grandissima forma,giamaicano regala spettacolo anche nel mondo del calcio. E’ andato in scena il Soccer Aid 2022, in campo le grandi glorie del calcio inglese e personaggi famosi: si tratta di un evento benefico. La gara è stata di grande successo, nel dettaglio sono state raccolte ben 15 milioni di sterline per l’UNICEF e la somma sarà devoluta alle organizzazioni che stanno aiutando l’Ucraina colpita dalla guerra. Il resto del mondo, guidato da Usain, ha superato la squadra inglese ai calci di rigore. I tempi regolamentari si sono conclusi sul risultato di 2-2: vantaggio con l’influencer Noah Beck, poi il pareggio del volto noto della tv Mark Wright. Gli inglesi sono passati in vantaggio con il musicista Tom Grennan, infine Kem Cetinay ha siglato il definitivo ...