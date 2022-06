Blitz contro i narcotrafficanti, Ruotolo: “Lo Stato è più forte, Napoli dev’essere liberata” (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Già erano detenuti perché ritenuti responsabili dell’agguato del 3 maggio del 2019 in piazza Nazionale nel quale rimase gravemente ferita dalle pallottole la piccola incolpevole Noemi. Oggi i due fratelli Del Re sono tra i destinatari di 10 ordinanze di custodia cautelare accusati di narcotraffico. Esprimiamo soddisfazione per il lavoro della magistratura e degli investigatori, in questo caso della Guardia di Finanza, che hanno assicurato alla giustizia questa organizzazione di narcotrafficanti. Noi lo continuiamo a dire: lo Stato è più forte. Noi siamo di più. Napoli dev’essere liberata dalla camorra”. Lo afferma in una nota il senatore Sandro Ruotolo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Già erano detenuti perché ritenuti responsabili dell’agguato del 3 maggio del 2019 in piazza Nazionale nel quale rimase gravemente ferita dalle pallottole la piccola incolpevole Noemi. Oggi i due fratelli Del Re sono tra i destinatari di 10 ordinanze di custodia cautelare accusati di narcotraffico. Esprimiamo soddisfazione per il lavoro della magistratura e degli investigatori, in questo caso della Guardia di Finanza, che hanno assicurato alla giustizia questa organizzazione di. Noi lo continuiamo a dire: loè più. Noi siamo di più.dalla camorra”. Lo afferma in una nota il senatore Sandro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

