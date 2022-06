Bimbo muore investito dall’auto del padre: «Forse il fratello ha spostato il cambio» (Di lunedì 13 giugno 2022) Nel quartiere di Bordonaro a Messina un bambino di due anni è morto investito dall’auto del padre. Il genitore era sceso dall’auto per aprire il garage di casa. Secondo quanto ricostruito, ieri sera intorno alle 22,30 il padre era sceso dall’auto per aprire il garage quando si è verificata la tragedia. Ancora da chiarire cosa ha provocato il movimento dell’auto. Pare che un altro dei bambini abbia involontariamente spostato il cambio, l’auto si sarebbe mossa travolgendo il bambino di due anni che era davanti la vettura. L’intervento di un’ambulanza e la corsa disperata verso l’ospedale non hanno potuto far nulla. Sotto choc i genitori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri mentre la procura ha disposto il sequestro dell’area ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 giugno 2022) Nel quartiere di Bordonaro a Messina un bambino di due anni è mortodel. Il genitore era scesoper aprire il garage di casa. Secondo quanto ricostruito, ieri sera intorno alle 22,30 ilera scesoper aprire il garage quando si è verificata la tragedia. Ancora da chiarire cosa ha provocato il movimento dell’auto. Pare che un altro dei bambini abbia involontariamenteil, l’auto si sarebbe mossa travolgendo il bambino di due anni che era davanti la vettura. L’intervento di un’ambulanza e la corsa disperata verso l’ospedale non hanno potuto far nulla. Sotto choc i genitori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri mentre la procura ha disposto il sequestro dell’area ...

Pubblicità

ninda1952 : RT @RaiNews: Il padre era sceso dall'auto per aprire il garage e per il bimbo purtroppo soccorsi sono stati inutili. - palermo24h : Messina, investito dall’auto del padre muore bimbo due anni - direpuntoit : Tragedia a #Messina: un bimbo di due anni è stato travolto dall’auto del padre che stava aprendo il garage. - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Messina, bimbo di 2 anni muore travolto dall'auto del padre. Il fratellino, rimasto a bordo, ha azionato per errore il camb… - GiornaleLazio : A Messina un bimbo di due anni muore travolto dall’auto del padre -