Biagio Maimone fonda “Progetto di Vita per il Sud” per il rilancio del Mezzogiorno

(Adnkronos) – Milano, 13 giugno 2022- È il giornalista Biagio Maimone, originario di Maratea e residente nel Comune di Assago, l'ideatore del sito "Progetto di Vita per il Sud – Sudisti Italiani" – www.ProgettodiVitasud.it – il cui intento è quello di far rinascere i territori del Sud Italia e ogni altra dimensione sottosviluppata, che può considerarsi Sud del Mondo, di cui, fattivamente, nessuno o pochi si occupano. Maimone, già fondatore della corrente di pensiero "Nuova Democrazia.it" ritiene doveroso svegliare la coscienza dormiente del popolo meridionale relativamente al suo sottosviluppo socio-economico. Nel contempo, ritiene altrettanto importante contrastare il fenomeno della scarsa attenzione politica verso il Sud Italia ed anche il ...

