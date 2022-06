Beta-talassemia | con nuova molecola 50% pazienti dimezza fabbisogno sangue

(Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Dopo tre anni di trattamento con luspatercept, circa la metà deiriduce del 50% ildi trasfusioni e il 12% ne ottiene l’indipendenza per più di due mesi. Questi due dei nuovi risultati dello studio Believe, presentati a Vienna nella prestigiosa vetrina dell’Eha 2022, il congresso dell’Associazione europea di ematologia. Il nuovo farmaco, rimborsato dall’Aifa nel 2021, permette di ridurre di oltre il 30% la necessità di, con un grande miglioramento della qualità di vita, sottolinea una nota. Laè una malattia genetica trasmessa da due genitori asintomatici o portatori sani, che colpisce circa 7mila persone in Italia, 5mila nella forma più grave, la ‘major’. Richiede continue trasfusioni, ogni 2-3 settimane e per tutta la vita, con il rischio ...

In questo numero di Salute Magazine: beta-talassemia, nuova molecola riduce necessità sangue - Le malattie croniche dell'intestino non hanno età - Al via la revisione del codice deontologico dei medici sat/gsl Siamo orgogliosi infatti di aver reso disponibili, oltre a fedratinib nella mielofibrosi, nuovi opzioni terapeutiche, ad esempio, nella beta-talassemia e nelle sindromi mielodisplastiche. Il nostro ... Beta-talassemia. Con Luspatercept il 50% dei pazienti dimezza fabbisogno di sangue Presentati all'Eha a Vienna i nuovi risultati dello studio internazionale Believe. Il trattamento per tre anni con la nuova molecola ha dimezzato la necessità di trasfusioni in alcune persone.