Berrettini ha cominciato una maratona verso le Finals

(Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - Se la capacità di sorprendere è un valore, allora Matteoè un titolo-rifugio, quotato alla borsa dei campioni dello sport. La vittoria di Stoccarda, ottenuta in tre set (ma avrebbero comodamente potuto essere due se alla fine del secondo set Matteo non avesse accusato qualche tentennamento e un accenno di crisi di rabbia) ai danni di Andy Murray ha confermato che, in un senso o in un altro, Matteo, oggi sorprende sempre. Forse perché la sua stessa carriera è nata e si è sviluppata all'insegna dell'imprevedibilità: a parte i suoi genitori, il fratello Jacopo e il chiaroveggente Vincenzo Santopadre, in pochi, quando Matteo era un adolescente o poco più, avrebbero previsto che quel ragazzo dalle gambe sottili e dalla caviglie fragili sarebbe diventato un top player, per di più soprannominato “the hammer”, il martello. Invece ci è riuscito e vincendo a ...