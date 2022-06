Pubblicità

MariaAversano1 : RT @capricorne_o: Berlusconi telefona a Lagalla, contento della vittoria - Ultima Ora - ANSA. In Sicilia si persevera, tranne poi imprecare… - capricorne_o : Berlusconi telefona a Lagalla, contento della vittoria - Ultima Ora - ANSA. In Sicilia si persevera, tranne poi imp… - rasputin_LG2 : @GuidoCrosetto @Quirinale @Montecitorio @SenatoStampa @Palazzo_Chigi @GiorgiaMeloni @EnricoLetta @matteosalvinimi… -

Agenzia ANSA

Lagalla ha ringraziatoe i due si sono ripromessi di incontrarsi presto. .Casinelli per non sbagliare,ogni volta che c'è una citazione, al padre professore. Non ... E quandotorna a Palazzo Chigi è lui a curare l'ufficio stampa: pochi sanno che il sito ... Berlusconi telefona a Lagalla, contento della vittoria - Ultima Ora “Sono contento di questo risultato a primo turno”. Così il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi che ha telefonato al candidato sindaco di Palermo del centrodestra Roberto Lagalla per congratul ...(ANSA) - PALERMO, 13 GIU - Telefonata di Silvio Berlusconi a Roberto Lagalla, che si trova nel suo comitato in attesa del risultato definitivo. "Sono contento di questo risultato al primo turno", ha ...