Bellanova Inter, incontro in corso tra Capozucca e Ausilio: i dettagli (Di lunedì 13 giugno 2022) Il Cagliari e l'Inter si sono incontrati in questi minuti per discutere del passaggio di Raoul Bellanova in nerazzurro Il calciomercato non è ancora iniziato, ma sono ore caldissime per l'affare che può portare l'esterno del Cagliari Raoul Bellanova all'Inter. Il giocatore è appena stato riscattato dal Bordeaux dai sardi e sono pronti a rivenderlo, come riportato da Gianluca Di Marzio. incontro tra Piero Ausilio e Dario Baccin e il ds rossoblù Stefano Capozucca. Non è mancato all'appello anche l'agente di Bellanova. Ore decisive per l'affare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

