Beautiful, anticipazioni 14 giugno: Thomas scopre una sconvolgente verità nelle indagini su Vinny. Zoe racconta a Paris che Quinn la aiuterà con Carter (Di lunedì 13 giugno 2022) Beautiful, anticipazioni 14 giugno: per Thomas ci sarà una spiazzante rivelazione sulla morte di Vinny. Anche Zoe avrà una novità (di tutt’altro genere) per Paris. Beautiful, anticipazioni 14 giugno: Thomas indagato per l’omicidio di Vinny! Proprio così! Quello che era stato il migliore amico di Vinny, apprenderà di essere tra i sospettati di averlo ucciso! Sarà così? Il fratello di Steffy riuscirà a discolparsi? Paris fa una scoperta: c’entrano Zoe, Carter e Quinn Paris verrà a conoscenza del fatto che Zoe ha fatto amicizia con Quinn. Poi la sorella le dirà anche che la moglie di Eric si è resa ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 13 giugno 2022)14: perci sarà una spiazzante rivelazione sulla morte di. Anche Zoe avrà una novità (di tutt’altro genere) per14indagato per l’omicidio di! Proprio così! Quello che era stato il migliore amico di, apprenderà di essere tra i sospettati di averlo ucciso! Sarà così? Il fratello di Steffy riuscirà a discolparsi?fa una scoperta: c’entrano Zoe,verrà a conoscenza del fatto che Zoe ha fatto amicizia con. Poi la sorella le dirà anche che la moglie di Eric si è resa ...

