Beach volley, Mondiali Roma 2022: Benzi/Bonifazi battuti in due set da Luini/Penninga (Di lunedì 13 giugno 2022) Davide Benzi e Carlo Bonifazi escono sconfitti dallo scontro diretto con gli olandesi Leon Luini e Ruben Penninga, valido per la terza giornata del Pool H dei Mondiali di Roma 2022 di Beach volley. Luini/Penninga si impongono in due set, per 21-16 22-20. Dopo un primo set in cui gli azzurri non riescono a tenere il passo degli avversari, nel secondo Benzi e Bonifazi sono bravi a ricucire uno strappo di tre punti che si era creato a metà parziale. Poi la sfida punto su punto fino al 20-20, con gli olandesi che poi sono riusciti a trovare i due punti per la vittoria che vale il sorpasso al secondo posto a quota 5 punti contro i 4 degli italiani. RISULTATI E ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) Davidee Carloescono sconfitti dallo scontro diretto con gli olandesi Leone Ruben, valido per la terza giornata del Pool H deididisi impongono in due set, per 21-16 22-20. Dopo un primo set in cui gli azzurri non riescono a tenere il passo degli avversari, nel secondosono bravi a ricucire uno strappo di tre punti che si era creato a metà parziale. Poi la sfida punto su punto fino al 20-20, con gli olandesi che poi sono riusciti a trovare i due punti per la vittoria che vale il sorpasso al secondo posto a quota 5 punti contro i 4 degli italiani. RISULTATI E ...

