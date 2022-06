Beach Volley: Mondiali, Lupo/Ranghieri e Carambula/Rossi primi nelle rispettive pool (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. - (Adnkronos) - Ha preso il via questa mattina la quarta giornata dei Campionati del Mondo di Beach Volley in corso di svolgimento al Parco del Foro Italico di Roma. Quattro i match disputati dei sette in programma delle coppie italiane. Questi i verdetti dai campi: da segnalare la certezza del primo posto per Lupo/Ranghieri nella pool B (in campo mercoledì in attesa del sorteggio) grazie al fondamentale successo sui polacchi Bryl/Losiak teste di serie numero 2 del seeding. Salutano invece la rassegna iridata i giovani Windisch/Dal Corso che hanno chiuso così il torneo con 1 vittoria e 2 sconfitte. Avanzano come terzi nella pool anche Benzi/Bonifazi che hanno ceduto contro gli olandesi Luini/Penninga e che stasera, in base agli altri risultati, sapranno se dovranno ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. - (Adnkronos) - Ha preso il via questa mattina la quarta giornata dei Campionati del Mondo diin corso di svolgimento al Parco del Foro Italico di Roma. Quattro i match disputati dei sette in programma delle coppie italiane. Questi i verdetti dai campi: da segnalare la certezza del primo posto pernellaB (in campo mercoledì in attesa del sorteggio) grazie al fondamentale successo sui polacchi Bryl/Losiak teste di serie numero 2 del seeding. Salutano invece la rassegna iridata i giovani Windisch/Dal Corso che hanno chiuso così il torneo con 1 vittoria e 2 sconfitte. Avanzano come terzi nellaanche Benzi/Bonifazi che hanno ceduto contro gli olandesi Luini/Penninga e che stasera, in base agli altri risultati, sapranno se dovranno ...

