(Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - Anche il presidente del Coni, Giovanni, sta assistendo alle partite deldial Foro Italico. Il numero uno del Comitato Olimpico ha tifato dal Centrale per le coppie azzurre, congratulandosi con Daniele Lupo e Alex Ranghieri dopo la vittoria per 2-0 contro i polacchi Bryl e Losiak. “glidain. Tutti gli italiani sono con loro”, ha dichiarato

TV7Benevento : Beach volley: Malagò, 'grandi azzurri, stanno giocando da protagonisti questo Mondiale' - - sportface2016 : #BeachVolley, Mondiali #Roma 2022: #Lupo/#Ranghieri battono in due set tiratissimi i polacchi #Bryl/#Losiak - ematr_86 : Beach Volley Roma 2022 LUINI/PENNINGA NED 2:0 BENZI/BONIFAZI KANTOR/RUDOL POL 2:1 WINDISCH/DAL CORSO BRYL/LOSIAK P… - RSIsport : ????????? Oggi live alla RSI ????????? Ciclismo: Tour de Suisse 15h40 Seconda tappa, Küsnacht-Aesch… - ItaBeachVolley : RT @Federvolley: #BeachWorldChampsRome ???? ??? #ForoItalico. ?? Conclusa la terza giornata. Domani sono in programma le ultime partite dell… -

In Aggiornamento: Parte all'insegna del grande spettacolo il Campionato Italiano Assoluto "Perla Nera" 2022 di beach volley con la prima tappa federale organizzata dal Riviera Beach Volley ad Albissola Marina in provincia di Savona. Ad aggiudicarsi il gradino più alto dopo due finali al cardiopalma le coppie ...