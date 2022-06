Basket, Finali Scudetto 2022: Milano cerca l’allungo, la Virtus Bologna non può perdere (Di lunedì 13 giugno 2022) Quarto appuntamento domani sera con le Finali Scudetto della Serie A 2022 di Basket e si riparte dalla vittoria dell’Olimpia Milano in gara-3, con i ragazzi di Ettore Messina che ora guidano la serie sulla Virtus Bologna per 2-1. E domani al Forum d’Assago va in scena il match probabilmente più importante delle Finali. L’Olimpia Milano si è subito ripresa dal ko in gara-2 e non solo si è riportata in vantaggio nella serie, ma continua a guidare anche il fattore campo. E proprio il fattore campo è fondamentale domani sera, con Rodriguez e compagni che vincendo avrebbero due match point a disposizione con l’eventuale gara-6 da giocare in casa. E l’Olimpia riparte da Niccolò Melli, che dopo un’anonima gara-2 ieri sera ha dominato, ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) Quarto appuntamento domani sera con ledella Serie Adie si riparte dalla vittoria dell’Olimpiain gara-3, con i ragazzi di Ettore Messina che ora guidano la serie sullaper 2-1. E domani al Forum d’Assago va in scena il match probabilmente più importante delle. L’Olimpiasi è subito ripresa dal ko in gara-2 e non solo si è riportata in vantaggio nella serie, ma continua a guidare anche il fattore campo. E proprio il fattore campo è fondamentale domani sera, con Rodriguez e compagni che vincendo avrebbero due match point a disposizione con l’eventuale gara-6 da giocare in casa. E l’Olimpia riparte da Niccolò Melli, che dopo un’anonima gara-2 ieri sera ha dominato, ...

Pubblicità

ElBicioTwitch : RT @Italbasket: Campioni d'Italia ?? Complimenti a @Basket_Costa (F) e @StellaAzzurraRo (M) per la conquista dello scudetto Under 19 alle F… - NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - karda70 : RT @Italbasket: Campioni d'Italia ?? Complimenti a @Basket_Costa (F) e @StellaAzzurraRo (M) per la conquista dello scudetto Under 19 alle F… - Italbasket : Campioni d'Italia ?? Complimenti a @Basket_Costa (F) e @StellaAzzurraRo (M) per la conquista dello scudetto Under 1… - Dimsuonosoft : #basket, finali playoff. Gara 3, #Armani Milano - #Virtus Bologna 94 a 82. Domani gara 4, sempre al Mediolanum Forum @OlimpiaMI1936 -