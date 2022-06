Barbara d’Urso senza luci, mano sul viso per non farsi riprendere: l’ironia di Selvaggia Lucarelli – VIDEO (Di lunedì 13 giugno 2022) senza le luci giuste Barbara d’Urso non si fa riprendere? A quanto pare sì. Il singolare VIDEO che ha suscitato l’ironia di Selvaggia Lucarelli, sta già facendo il giro della rete. Barbara d’Urso, mano sul viso per non farsi riprendere: il VIDEO diventa virale La pagina Instagram “Milano bella da Dio” ha beccato Carmelita intenta... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 13 giugno 2022)legiustenon si fa? A quanto pare sì. Il singolareche ha suscitatodi, sta già facendo il giro della rete.sulper non: ildiventa virale La pagina Instagram “Milano bella da Dio” ha beccato Carmelita intenta... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

QuiMediaset_it : Ottimo risultato per @pomeriggio5 : il programma di #Canale5 condotto da Barbara d'Urso si conferma leader di fasci… - blogtivvu : Barbara d’Urso senza luci, mano sul viso per non farsi riprendere: l’ironia di Selvaggia Lucarelli – VIDEO - VedeleAngela : RT @wushurabbit: Ma chi cazzo le suggerisce le cose da dire a Zelensky? Maria De Filippi o Barbara D'Urso? - il_farmacista : @maurorizzi_mr La prossima volta facciamo fare i quesiti a Barbara D'Urso. - wushurabbit : Ma chi cazzo le suggerisce le cose da dire a Zelensky? Maria De Filippi o Barbara D'Urso? -