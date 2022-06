Bando 500 posti Magistrato | delega consegna codici

(Di lunedì 13 giugno 2022) Nel sito del ministero della Giustizia è stato inserito un avviso relativo al concorso per 500diordinario , indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 2021 (Gazzetta Ufficiale " IV Serie Speciale " n. 98 del 10 dicembre 2021), concernente le modalità per l'esercizio dellanelladeidel candidato. LEGGI LA SCHEDA DI SINTESI

Nel sito del ministero della Giustizia è stato inserito un avviso relativo al concorso per 500 posti di Magistrato ordinario , indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 2021 (Gazzetta Ufficiale " IV Serie Speciale " n. 98 del 10 dicembre 2021), concernente le modalità per l'esercizio della facoltà di scelta nella sede di svolgimento della prova orale del candidato.