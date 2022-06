“Bambina di 5 anni rapita da tre uomini”: scomparsa da Tremestieri (Di lunedì 13 giugno 2022) Ore di grande apprensione in provincia di Catania, dove una Bambina di 5 anni di Mascalucia sarebbe stata sequestrata oggi a Piano Tremestieri, frazione nel comune di Tremestieri etneo (Catania). La notizia è diventata subito virale sui social dove da questo pomeriggio sta circolando la foto della piccola. Bambina di 5 anni scomparsa: “E’ stata rapita” Secondo quanto riferisce il quotidiano La Repubblica nell’edizione online, la madre della Bambina di 5 anni si sarebbe presentata in lacrime nel pomeriggio di oggi, 13 giugno, presso i carabinieri di Mascalucia per denunciare la scomparsa della figlia. A suo dire la Bambina, che compirà 5 anni il prossimo luglio, sarebbe ... Leggi su chihaucciso (Di lunedì 13 giugno 2022) Ore di grande apprensione in provincia di Catania, dove unadi 5di Mascalucia sarebbe stata sequestrata oggi a Piano, frazione nel comune dietneo (Catania). La notizia è diventata subito virale sui social dove da questo pomeriggio sta circolando la foto della piccola.di 5: “E’ stata” Secondo quanto riferisce il quotidiano La Repubblica nell’edizione online, la madre delladi 5si sarebbe presentata in lacrime nel pomeriggio di oggi, 13 giugno, presso i carabinieri di Mascalucia per denunciare ladella figlia. A suo dire la, che compirà 5il prossimo luglio, sarebbe ...

rtl1025 : ?? È stato trovato il cadavere di #Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a #Tremestieri etneo. Carabinieri d… - Agenzia_Ansa : FLASH | E' stato trovato il cadavere di Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a Tremestieri etneo #ANSA - fanpage : ??Una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, così era vestita Elena Del Pozzo, la bimba… - RobbyItaliano : RT @StefanoDamico5: @ViVilaVitaOra @LaVeritaWeb Qui una bambina di 12 anni, genitori le hanno fatto fare due dosi Moderna per farle fare sp… - Marco_Slongo : Ognuno vive la montagna a modo suo. Chi va in bici. Chi fa tutti i rifugi. Chi va in Spa. Io adesso la sto vivendo… -